الحكيم يحذر من

2021/11/09 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار

الحكيم، الثلاثاء، إلى التهدئة

السياسية وتغليب المصلحة العامة

ومساندة القوات المسلحة للوقوف بوجه

الجماعات الإرهابية.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

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