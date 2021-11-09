الأوضاع لاتتحمل التصعيد.. العامري يدعو للتهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء

2021/11/09 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

الثلاثاء، إلى التهدئة الإعلامية وترك

الأمور إلى القضاء واللجان الفنية

المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً.

وذكر العامري في بيان، ، "ندعو الجميع

إلى التهدئة الإ

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