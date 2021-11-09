جمال خلف القضبان.. سجينات يضعن مستحضرات التجميل داخل الزنزانات

2021/11/09 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستحضرات التجميلية تمنح العديد من السجينات شعورًا بالراحة.إذ يساعدهنّ التبرّج في الحفاظ على نوع من الهوية، وتقديم أنفسهن بالطريقة التي يخترنها بعيدًا من قوانين اللباس الصارمة داخل السجن.

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