الى اين وصلت مشكلة الطحين في العراق؟.. التجارة تجيب

2021/11/09 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، عدم وجود مشكلة في الخزين المتوفر من مادة الطحين، فيما أشارت الى أن المجلس الوزاري يدرس غلق الاستيراد لمادة الطحين الصفر.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (9 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزير علاء الجبوري التقى ، عددا من أصحاب المطاحن والأفران الأهلية في مناطق بغداد لمناقشة معوقات عملهم وبما يلبي حاجة المواطنين".

واضاف الجبوري، أن "وزارة التجارة مستمرة في تجهيز مادة الطحين ضمن مفردات الحصة التموينية ولا توجد أي مشكلة في الخزين المتوفر لدى الوزارة بمادة الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين"، مشيرا الى أن "هناك دراسة لدعم عمل المخابز والأفران بمادة الطحين الذي تنتجه المطاحن الحكومية".

واوضح أن "المجلس الوزاري للاقتصاد ناقش أيضا مشروع الطحين الصفر ( الأبيض) ومشاركة المطاحن الأهلية في هذا المشروع الوطني الذي يسهم في توفيره الى عموم المواطنين من خلال الاعتماد على المطاحن الأهلية في تقديم هذه المادة وغلق موضوع الاستيرادات لهذه المادة".

وأكد الجبوري أن "المجلس جاد بإصدار هذا المشروع الوطني الذي يسهم في تشغيل الأيادي العاملة وتوفير مادة الطحين الجيد للمواطنين عبر المطاحن التجارية الأهلية".

وأشار الوزير الى أنه "كلف دائرة الرقابة التجارية المالية في وزارة التجارة وبالتنسيق مع جهازي الأمن الوطني والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية لمتابعة أسعار السوق المحلية لمادة الطحين وبيان المخالفات التي تجري في الأسواق المحلية"، مشدداً على أن "هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين أو الذين يستغلون ارتفاع أسعار البورصة العالمية لمادة الحنطة بفرض أسعار باهظة على كاهل المواطن العراقي".

وبين أن "الوزارة ستتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال توفير مادة الطحين الصفر عبر منافذ الوزارة أو معالجة مشاكل المخابز والأفران وتقديم كل التسهيلات لهم من وزارتي النفط والتجارة والجهات القطاعية الأخرى".

يذكر أن وزير التجارة زار مساء أمس الاثنين عددا من المخابز والأفران الأهلية ومطحنة الدورة الحكومية، وأكد على أهمية سرعة ايصال مادة الطحين للمواطنين والرقابة المشددة على ارتفاع أسعار الصمون والخبز في المخابز والأفران الأهلية.

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