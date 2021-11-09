العامري يتحدث عن التصعيد الحاصل في العراق ويوجه دعوة الى جميع الكتل السياسية

2021/11/09 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الثلاثاء، جميع الكتل السياسية إلى التهدئة وترك الأمور إلى القضاء بشأن الاعتداء على المتظاهرين واستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى ان الأوضاع في العراق لاتتحمل مزيدا من التصعيد.

وقال العامري في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، (9 تشرين الثاني 2021): "ندعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخرا من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة لأن الأوضاع في العراق لاتتحمل مزيدا من التصعيد، والمحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع".

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