أول زيارة من 10 سنوات.. وزير خارجية الإمارات في دمشق

2021/11/09 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة العين الإماراتية بوصول وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إلى مطار دمشق، الثلاثاء، في زيارة لسوريا هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ نحو 10 أعوام

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