وزير الصحة اللبناني يؤكد: لن استقيل من الحكومة

2021/11/09 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لن يستقيل من الحكومة، لافتا إلى أن ما أثير مؤخراً مجرد شائعات مغرضة.وقال وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض للوكالة الرسمية، تابعه […]

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