العراق يقترب من تحقيق التحول الرقمي الشامل

2021/11/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد

نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، أن التوجه

الحكومي هو نحو تحقيق التحول الرقمي

الشامل.

وقال الغزي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،إنه "اِطّلع على تقرير تقدم

العمل في دا

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