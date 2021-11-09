2021/11/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض عدد اصابات ووفيات مرضى فيروس

كورونا في العراق، خلال آخر 24 ساعة، في

الوقت الذي تستمر وزارة الصحة بتخفيض

عدد الفحوصات المختبرية المشخصة

للاصابة بالفيروس التاجي.

للحصول على آخر الاخبار تابعونا عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض في الاصابات والوفيات.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض في الاصابات والوفيات.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).