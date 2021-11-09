السيسي يستقبل ولي العهد الأردني.. ويبحثان التعاون في السياحة وتمكين المرأة والشباب

2021/11/09 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الثلاثاء، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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