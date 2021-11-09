2021/11/09 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة ببغداد .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مفارزها ضمن قاطع مسؤولية اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في شارع "قطر الندى" يستقلون دراجة نارية"، موضحة ان "عملية إلقاء القبض تمت عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية من خلال نصب سيطرة مفاجئة وإجراء عملية التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص وضبط بحوزتهما 2 غم مادة الكرستال ، مبلغ من المال ، مسدس 7 ملم ، مخزن مسدس مع 5 اطلاقات ، 2 قداحة ".

واضافت انه "تم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تقبض على مروجي مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تقبض على مروجي مخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).