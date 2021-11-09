الاستخبارات تضبط مخدرات في الانبار

2021/11/09 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكياس مخدرات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مقر الفوج الرابع لمش١٨ بأمرة ضابط استخبارات الفوج، شرعت وفق معلومات استخبارية، لتنفيذ واجب مشترك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مكتب الأنبار، في منطقة الضبعة"

وأضافت، أن "القوة وصلت المكان المذكور، وخلال تفتيش الاحداثية عثرت على ٧ أكياس تحمل حبوب مخدرة، وعادت القوة بدون اي حادث يذكر".

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