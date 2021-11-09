تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/11/09 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية في منطقة متينا شمال العراق.ولم تكشف الوزارة المزيد من التفاصيل.

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