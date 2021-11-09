"الأصل يحن"

2021/11/09 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت في مقال الأسبوع الماضي موضوع تصريحات الوزير اللبناني، جورج قرداحي، ومبالغة ردة الفعل الخليجية التي لربما عَقَّدت الوضع الدبلوماسي، ولم تخدم أي هدف إصلاحي.

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