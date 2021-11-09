2021/11/09 | 17:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العامري من مواصلة التصعيد في ظل الظروف الراهنة

الترا عراق - فريق التحرير

دعا زعيم تحالف الفتح، الثلاثاء، إلى تهدئة إعلامية في العراق وترك الأمور للقضاء في قضية محاولة اغتيال رئيس الحكومة وأحداث الجمعة.

وقال العامري في بيان، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، "ندعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخرًا، من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف العامري، "نحن جميعًا نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة لأن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيدًا من التصعيد، والمحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع، حفظ الله العراق وأهله من كيد الأعداء".

وتعهد الكاظمي، بملاحقة من تورطوا في محاولة اغتياله، مؤكدًا "معرفة منفذي العملية".



وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، إنّ "يد العدالة ستصل أيضًا إلى قتلة العقيد نبراس فرمان"، ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي اغتيل في حزيران/ يونيو الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يدعو إلى تهدئة إعلامية في قضية استهداف الكاظمي وأحداث الجمعة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يدعو إلى تهدئة إعلامية في قضية استهداف الكاظمي وأحداث الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).