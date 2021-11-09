ناظم: الحكومة اتخذت الحكمة والهدوء في مواجهة التحديات

2021/11/09 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: التضامن الذي شهده العراق مؤخراً أظهر حجم القبول الدولي والإقليمي والمحلي للحكومة واستراتيجياتها ناظم: وكيل وزير الصحة أكد أن جائحة كورونا تشهد انحساراً تزامناً مع زيادة أعداد الملقحين

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