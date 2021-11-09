ركلات الترجيح تأهل زاخو ونفط الوسط إلى دور 16 لكأس العراق

2021/11/09 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تأهل ناديا زاخو ونفط الوسط، اليوم الثلاثاء، إلى الدور 16 لبطولة كأس العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن ناديي الطلبة والديوانية أقصيا من الدور 32 لبطولة كأس العراق بعد خسارتهما من ناديي زاخو ونفط الوسط بركلات الجزاء الترجيحية".وأضاف، أن "مباراة الطلبة وزاخو انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي رجحت كفة زاخو بنتيجة (8-7)، ليزيح الطلبة من بطولة الكأس ويتأهل إلى دور 16".وبنفس النتيجة انتهى لقاء الديوانية ونفط الوسط، ليتقابلا بركلات الترجيح، والتي حسمها نفط الوسط لمصلحته بنتيجة (4-5)، متأهلا إلى دور 16 من البطولة".

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