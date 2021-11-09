2021/11/09 | 17:45 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HSEnOKdniH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غير معلن يكشف بالتفصيل كواليس استهداف بيت الكاظمي .. وماسبب عدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غير معلن يكشف بالتفصيل كواليس استهداف بيت الكاظمي .. وماسبب عدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).