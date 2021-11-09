2021/11/09 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير اوكار وانفاق لداعش الارهابي في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية وبعد ورود معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية بوجود اوكار وانفاق في جبل مكحول، وعلى اثرها خرجت قوة من لواء المشاة الواحد والتسعون ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بواجب بحث و تفتيش".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على ٧ مخابئ وانفاق تحتوي في داخلها على ملابس قندهارية وحقائب عدد ٢ تحتوي على سجلات تعود لعصابات داعش الإرهابي ومجموعة قداحات وذاكرة خارجية (فلاش) وحزام ناسف، بالاضافة الى ٧ رمانات يدوية، حيث تم تدمير الانفاق والمواد من قبل القوة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضم ملابس 'قندهارية' ومتفجرات.. تدمير اوكار لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضم ملابس 'قندهارية' ومتفجرات.. تدمير اوكار لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).