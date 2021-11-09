مهاجم وولفرهامبتون جاهز لقيادة كوريا الجنوبية

2021/11/09 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال هوانج هي-تشان مهاجم وولفرهامبتون واندرارز، إنه جاهز لقيادة الخط الأمامي لمنتخب كوريا الجنوبية، لتعويض غياب المهاجم المصاب هوانج يوي-جو عندما يلتقي منتخب بلاده الإمارات والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتسعى كوريا الجنوبية لمواصلة الضغط على إيران متصدرة المجموعة الأولى لكن هوانج يوي-جو مهاجم بوردو انسحب من تشكيلة المدرب باولو بينتو بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هوانج قوله “نشعر بحزن بالغ لغياب يوي-جو.



فعل الكثير من أجل هذا الفريق”.

وأضاف “بغض النظر عن المركز الذي سألعب فيه على الأطراف أو قلب الهجوم أنا جاهز لتقديم أفضل أداء ممكن من أجل جماهيرنا”.

وتابع “منتخبنا يملك الكثير من اللاعبين البارزين ونحن مستعدون لهذه المباراة”.

وتتأخر كوريا الجنوبية، التي شاركت في كل نسخة لكأس العالم منذ 1986، بنقطتين عن إيران متصدرة المجموعة الأولى التي تضم ستة فرق.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتستضيف كوريا الجنوبية منتخب الإمارات يوم الخميس الذي سيشهد السماح بالحضور الجماهيري في الملعب لأول مرة في التصفيات منذ بداية جائحة كورونا قبل أن تسافر إلى الدوحة لمواجهة العراق بعدها بخمسة أيام.

وقال هوانج “تحدثت بالفعل إلى زملائي عن فرحتنا باللعب أخيرا أمام جماهيرنا..



هذا سيمنحنا حافزا إضافيا لتقديم أداء جيد.



سنحاول تقديم مباراة ممتعة لمشجعينا”.

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