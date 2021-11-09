مواجهات قوية في بطولتي غرب آسيا للناشئين والشباب

2021/11/09 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجريت، اليوم، قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين، التي ستقام في المملكة العربية السعودية من 5 إلى 15 ديمسبر / كانون الأول المقبل.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: لبنان العراق والسعودية.

المجموعة الثانية: سوريا وفلسطين والإمارات.

المجموعة الثالثة: البحرين واليمن والأردن.

اما قرعة بطولة غرب آسيا للشباب والتي ستقام في العراق من 20 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري حتى 1 ديسمبر / كانون الأول المقبل، فجاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: العراق وفلسطين واليمن والبحرين والكويت.

المجموعة الثانية: لبنان وسوريا والإمارات والأردن.

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