2021/11/09 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة..18 وفاة و628 إصابة بكورونا في إقليم كردستان

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