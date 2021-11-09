المفوضية : اجراءات عد وفرز الطعون تمت وفق معايير تختلف عن العد الالكتروني

2021/11/09 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جددت مفوضية الانتخابات ، اليوم الثلاثاء ، تأكيدها :" ان اجراءات العد والفرز بناء على الطعون وملاحقها، قد تمت وفق معايير العد والفرز اليدوي المختلفة عن معايير العد والفرز الالكتروني "، نافية ما يتداوله بعض المرشحين، بان التدقيق اليدوي للاوراق الباطلة لم يعتمد المشاهدة العيانية./انتهى5

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