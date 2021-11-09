بيئة ميسان تجري فحوصات لنماذج مائية من مصادر مختلفة في المحافظة

2021/11/09 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اجرت مديرية بيئة ميسان عدداً من الفحوصات المختبرية لعدد من نماذج المياه الخاصة بالمصادر المائية المختلفة.وذكرت المديرية في بيان :" ان فريقا فنيا متخصصا قام بسحب نماذج لمجموعة من المصادر المائية المتعددة في المحافظة شملت ( مشروع الماء الموحد ، مشروع ماء الرافدين ، مجمع ماء الوحدة الاسلامية ) فضلا عن سحب نماذج اخرى خارجية من مياه صناعية ومياه الانهار و الآبار ".واضافت :" ان التحاليل بينت ارتفاعا طفيفا في الكلورايد مع عسرة مرتفعة وعكارة طبيعية ‏، والاملاح ضمن المحددات الطبيعية مع ارتفاع بسيط في بعض منها".وفي سياق متصل نفذت شعبة البيئة الحضرية من خلال وحداتها ، زيارة الى محطة معالجة هور السناف وقامت بسحب نماذج من المياه قبل المعالجة وبعدها وتبين ان المحطة تعمل بكافة مراحلها"./انتهى

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