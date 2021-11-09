مصر.. المؤبد لطبيب نفسي مزيف بقضية

2021/11/09 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) على طبيب بعد إدانته بـ"هتك عرض 6 قاصرات" بمساعدة زوجته في قضية أثارت الرأي العام في مصر قبل عدة أشهر

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