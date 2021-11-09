اردوغان ولوكاشينكو واستغلال المهاجرين - مجدي جورج

2021/11/09 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدي_جورج اردوغان ولوكاشينكو كلاهما ديكتاتوريان يتعامل مع معارضيه بكل حزم وصرامة وان كان اردوغان اكثر وحشية في هذا .وفي عام 2015 قام اردوغان بفتح حدوده لمئات الالاف المهاجرين القادمين من سوريا والعراق وبنجلاديش وأفغانستان وغيرها وبعدها قام بتصديرهم الي اوروبا بتسهيل عبورهم من بلاده الي اليونان المجاورة ، وقد قامت ميريكل مستشارة المانيا باستقبال حوالي مليون ونصف منهم وعانت اليونان وإيطاليا ودول اخري من ه ......





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