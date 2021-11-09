أنت تصلح لكلِّ شيءٍ يا أخي - نصوص - علي صلاح بلداوي - علي الحداد

2021/11/09 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_الحداد ١-;-أنتَ تصلحُ لكل شيءٍ يا أخيقبل أن ينزلوني إلى هناوضع أحدهم يده على كتفيوقال: أنتَ تصلحُ لكلِ شيءٍ يا أخي.وقتها وجدت نفسي في الأسفلبابًا للسور الذي يحيط بالمدينةفانوسًا يحارب عتمة الزقاقشعلةً تهدّد ما جاء من عواء الذئاب.في أيام الحربووضعوني هناكعلى الضفّة بين الموت والرجالحتى أنه لم يتبقّ في هذا الجسد الذي يمتدّ طويلًا- مثل رجلٍ عملا ......





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