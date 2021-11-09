التعافي الاقتصادي بعد الجائحة... تفاوت وانقسام - هاشم نعمة

2021/11/09 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة ترجمة: هاشم نعمة تسببت كورونا في ركود غير عادي، يليه الآن انتعاش غير معروف.



ويرى صندوق النقد الدولي بأن هناك مخاطر ويحذر من مزيد من الانقسام بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم.



يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من الوباء، لكن البلدان النامية والصاعدة متخلفة كثيرًا عن الركب.



هذا ما قاله صندوق النقد الدولي في تقرير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول| أكتو ......





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