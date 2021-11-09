التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج

2021/11/09 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية للطلبة العراقيين في جامعات الخارج.

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، إنه تقرر “إيقاف العمل بالإعمام الخاص بالسماح للطلبة بالمباشرة إلكترونياً في جامعاتهم خارج العراق؛ وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، وعودة أغلب الجامعات العالمية إلى التعليم الحضوري أو المدمج”.

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