التعليم تصدر قراراً جديداً للطلبة الدارسين في الخارج

2021/11/09 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً للطلبة الدارسين في الخارج.

ووجهت الوزارة، إعماماً إلى الدوائر الثقافية العراقية والسفارات العراقية كافة، جاء فيه بحسب وثيقة صادرة عنها حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منها، أنه "تقرر إيقاف العمل بالإعمام المرقم (ث ب/23/8463) الصادر في 13/ 7/ 2020 وكذلك الإعمام السابق المرقم (ص ب/6726) الصادر في 10/ 5/ 2020 والخاص بالسماح للطلبة بالمباشرة إلكترونيا في جامعاتهم خارج العراق وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وعودة أغلب الجامعات العالمية إلى التعليم الحضوري أو المدمج".

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