عبدالله بن زايد يزور سوريا لأول مرة منذ بدء الأزمة.. والأسد: الإمارات وقفت دائمًا إلى جانب السوريين

2021/11/09 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

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