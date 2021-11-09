التعليم العالي تلغي قرار المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج (وثيقة)

2021/11/09 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (11 تشرين الثاني 2021)، عزت الوزارة سبب الإلغاء إلى زوال الاسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وعودة اغلب الجامعات العالمية الى التلعيم الحضوري او المدمج.

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