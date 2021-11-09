2021/11/09 | 19:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه وزير خارجيتها في دمشق.. بشار الأسد يشيد بـ"مواقف الإمارات الموضوعية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/09 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه وزير خارجيتها في دمشق.. بشار الأسد يشيد بـ"مواقف الإمارات الموضوعية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه وزير خارجيتها في دمشق.. بشار الأسد يشيد بـ"مواقف الإمارات الموضوعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).