2021/11/09 | 19:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u6FLnlzgAuA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يعقدون اجتماعا مع الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يعقدون اجتماعا مع الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).