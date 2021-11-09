نص القرارات الكاملة لمجلس الوزراء بجلسته لليوم

2021/11/09 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي•••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارت والتوصيات بشأنها.

واستعرض السيد رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة، تطورات الأوضاع العامة في العراق، وآخر المستجدات السياسية والأمنية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استضافة السيد وكيل وزارة الصحة، حيث استعرض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس.وأكد السيد الوكيل زيادةً في جرعات التلقيح وإقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على الموقف اليومي للإصابات.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار المحضر (21) والتوصيات المتعلقة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/649 المؤرخ في 19 أيلول 2021، بشأن إنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثانياً/تخويل وزير التخطيط صلاحية سد العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى من خلال المناقلة بحسب المبالغ المرفقة ربطاً.

ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2021) .

رابعاً/ تخصيص وزارة المالية ما يعادل (200) ألف دولار، أو (300 مليون دينار) إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

خامساً/ التوجيه بعقد اجتماع تشاوري بين السادة وزيري الزراعة والموارد المائية، ومستشار رئيس الوزراء، بشأن الخطة الزراعية الشتوية ومعالجات شحة المياه، ورفع نتائج الاجتماع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

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