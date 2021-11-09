مسؤول محلي يكشف عدد المشاريع المتوقفة في دهوك بسبب pkk

2021/11/09 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ دهوك

كشف مدير ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك، سربت صبري، اليوم الثلاثاء، عن توقف مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية، بسبب القتال الدائر بين عناصر حزب العمال والجيش التركي في المنطقة.

وقال صبري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطريق الذي يربط الناحية بقضاء العمادية، فضلا عن مشروع الكهرباء ومشروع استراتيجي آخر جميعها توقف بسبب القتال الدائر في المنطقة".

وأضاف أن "العمال والمقاولين لايستطيعون العمل داخل المنطقة، بسبب الغارات التركية، فضلا عن تواجد عناصر حزب العمال في قرى الناحية".

وشنت القوات التركية ظهر اليوم غارات على ناحية شيلادزي بقضاء العمادية في محافظة دهوك، أسفرت عن إيقاف خط لنقل الكهرباء.

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