العامري والحلبوسي يؤكدان اهمية التهدئة وعدم التصعيد في المرحلة المقبلة

2021/11/09 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس تحالف / الفتح / هادي العامري مع رئيس تحالف / تقدم / رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ، واكدا اهمية التهدئة وعدم التصعيد في المرحلة المقبلة ./انتهى9

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