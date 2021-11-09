تدمير اوكار وانفاق لداعش الارهابي في صلاح الدين

2021/11/09 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دمرت القوات الامنية اوكارا وانفاقا لداعش الارهابي في صلاح الدين .وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي :" ان القوات الامنية عثرت على سبعة مخابئ وانفاق في جبل مكحول، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ".واضافت :" ان الاوكار والانفاق تحتوي على ملابس / قندهارية / وحقائب تحتوي على سجلات تعود لعصابات داعش الارهابية و مجموعة قداحات وذاكرة خارجية (فلاش) وحزام ناسف، بالاضافة الى ٧ قنابل يدوية"، مشيرة الى تدمير الاوكار و الانفاق والمواد من قبل القوة المنفذة للواجب" ./انتهى9

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