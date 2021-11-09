التجارة تنفي عدم توفر خزين لمادة الحنطة

2021/11/09 | 19:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تحديد اسعار الخبز و الصمون في الافران الاهلية، فيما نفت عدم توفر خزين لمادة الحنطة خاصة وانها تمتلك خزين جيد من الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين.وذكرت الوزارة في بيان انه ” الوزير علاء الجبوري، زار اليوم دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة للقاء الفرق الرقابية المشرفة على عملية التدقيق بالاسعار ومراقبة عمل المطاحن الاهلية والحكومية والحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار” .واضاف البيان انه “ناقش مع الفرق الرقابية في الوزارة سبل دعم سبل ايصال مادة الطحين الجيد للمواطنين واتخاذ الاجراءات السريعة للحيولة دون ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية فضلا عن تحديد اسعار […]

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