2021/11/09 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، بوزير الخارجية الإماراتية، عبد الله بن زايد آل نهيان، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ 10 سنوات.

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