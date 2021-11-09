معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي ورشة عمل عن الشراكة الديمقراطية لمجلس النواب

2021/11/09 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب ، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي ، اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن الشراكة الديمقراطية لمجلس النواب وتستمر لمدة ثلاثة ايام.وفي مستهل الورشة التي عقدت في فندق روتانا اربيل شدد الامين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله اسماعيل ، على اهمية الشراكة والتعاون بين المجلس والمعهد الجمهوري وكافة المنظمات الدولية للوصول الى مخرجات ابحاببة تسهم بتطوير المهارات لخدمة مجلس النواب في دورته المقبلة.من جهته قال مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض ، حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب :" ان المعهد خطا خطوة متقدمه تعد الاولى في تاريخ مجلس النواب وذلك في عقد دورات الترقية الوظيفية لموظفي مجلس النواب التي كانت تنظم سابقا من قبل وزارة التخطيط .واستطاع من خلال الاعتماد على كوادره والاستعانة بالكفاءات الموجودة في مجلس النواب عقد دورتين للترقية الوظيفية للقيادات الادارية الوسطى اضافة الى الدورة الاساسية لموظفي مجلس النواب الجدد ".بدورها اشارت السيدة اشلي بندورا المدير القطري وكالة للمعهد الجمهوري الدولي الى : الحرص على التعاون مع معهد التطوير النيابي وتقديم الخبرات الدولية في دعم وتاهيل اعضاء وملاكات مجلس النواب.وجرى خلال الجلسة تقسيم المشاركين الى مجموعات صغيرة لمناقشة المحاضرات والتوسع في الافكار المشتركة لدمجها في حزمة توجيه الاعضاء الجدد التي يعمل معهد التطوير النيابي على انشائها./انتهى3

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