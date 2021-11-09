2021/11/09 | 20:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I57cxBR_xwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي: الكتل السنية والكردية متوافقة ومتفقة بأنتظار مخرجات البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي: الكتل السنية والكردية متوافقة ومتفقة بأنتظار مخرجات البيت الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).