منظمات حقوقية: 12 موظفا محليا في الأمم المتحدة معتقلون في إثيوبيا

2021/11/09 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر في الامم المتحدة ووكالات إنسانية ان أكثر من اثني عشر موظفا اثيوبيا لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في اديس ابابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وأفادت المصادر لوكالة فرانس برس أن البعض اعتقلوا من منازلهم، فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف، إنه تم تقديم طلبات رسمية إلى وزارة الخارجية الإثيوبية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

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