شرطة بابل تقبض على عدد من المطلوبين

2021/11/09 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 56 مطلوبا في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، ان ، مفارزها القت القبض على 56 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، كان أبرزها جرائم قتل وسرقة وتزوير منفصلة”.

وأضافت إن “عمليات إلقاء القبض جرت من خلال حملة أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام في عموم مناطق المحافظة، وجاءت في إطار جهود متابعة المطلوبين وتعزيز إجراءات الأمن”.

واشارت القيادة الى انه، “تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال باقي الإجراءات القانونية”.

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