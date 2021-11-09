التعليم تصدر قرارا بشأن المباشرة الإلكترونية في الجامعات بالخارج (وثيقة)

2021/11/09 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، قرارا لالغاء قرار السماح للطبة بالمباشرة الإلكترونية في الجامعات بالخارج.

وقال إعلام الوزارة في وثيقة تلقى NRT نسخة منه، اليوم (9 تشرين الثاني 2021)، ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألغت قرار السماح للطلبة بالمباشرة إلكترونيا في جامعاتهم خارج العراق وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وعودة أغلب الجامعات في العالم إلى الدوام الحضوري".

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