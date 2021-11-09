التخطيط توجه بشمول احدى القرى النائية في الانبار بمشاريع الصندوق الاجتماعي

2021/11/09 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، بشمول احدى القرى النائية في محافظة الانبار بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، كونها منقطعة عن العالم منذ أكثر من 100 سنة ولا يعرف أبناؤها […]

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