2021/11/09 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من احتمال حدوث نقص شديد في المحاقن الطبية البلاستيكية يصل إلى مليارين عام 2022، مما يهدد جهود التطعيم على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.وهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في 2022..



عقبة “لم تكن بالحسبان” تهدد الصحة العامة عالميا المركز الخبري الوطني.

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