2021/11/09 | 20:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية للطلبة العراقيين في جامعات الخارج.وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، حصل عليها “النور نيوز”، إنه تقرر “إيقاف العمل بالإعمام الخاص بالسماح للطلبة بالمباشرة إلكترونياً في جامعاتهم خارج العراق؛ وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، وعودة أغلب الجامعات العالمية …

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج أولاً على النور نيوز.

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