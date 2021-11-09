2021/11/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتنبي يزيل التشوّهات البصرية عن الشارع بغداد – الزمان تتواصل الأعمال الهندسية والإنشائية في شارع المتنبي و التي تتضمن إزالة التشوه البصري مع تجديد جميع البنايات والأرضية، وتوحيد واجهات المحال واللوحات الإعلانية والبسطات، بالإضافة الى تحويل الكهرباء تحت الارض، وتجهيز الشارع بالإنارة الحديثة دون المساس بتصميمه المعماري وخصوصيته التاريخية بتمويل ودعم من البنك المركزي العراقي […]

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