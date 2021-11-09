2021/11/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رانيا فريد مشغولة بأم العيال القاهرة – الزمان شاركت الممثلة رانيا فريد شوقى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على (إنستغرام)، بفيديو قصير من كواليس دورها فى حدوته (أم العيال) ضمن حكايات مسلسل (زى القمر).وظهرت فى الفيديو ، بالملابس الريفية وسط أرض زراعية، وجاء فى الخلفية موال (أبويا نصحني وقالي امشى)، للفنان الراحل محمد طه.حدوتة (أم […]

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